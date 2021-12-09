В ГПК сообщили, что "Мядининкай" лидирует по невыполнению договоренностей по пропуску фур

Наибольшее число грузовиков зарегистрировано на границе с Литвой. Так, за минувшие сутки через "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") проследовало всего 188 из 500 грузовых транспортных средств, что составляет 37% от пропускной способности погранперехода.На границе с Польшей также формируются очереди из фур. После закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" на пути следования в Польшу осталось два функционирующих погранперехода. Из-за этого общая пропускная способность упала на четверть.В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, при этом перераспределение потока с иных загруженных маршрутов увеличило количество большегрузов, скопившихся на въезде в Латвию.