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  2. В ГПК сообщили, что "Мядининкай" лидирует по невыполнению договоренностей по пропуску фур

В ГПК сообщили, что "Мядининкай" лидирует по невыполнению договоренностей по пропуску фур

Лидером невыполнения договоренностей по пропуску грузовых транспортных средств является литовский "Мядининкай". Об этом сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Наибольшее число грузовиков зарегистрировано на границе с Литвой. Так, за минувшие сутки через "Мядининкай" (сопредельный белорусский – "Каменный Лог") проследовало всего 188 из 500 грузовых транспортных средств, что составляет 37% от пропускной способности погранперехода.

На границе с Польшей также формируются очереди из фур. После закрытия пункта пропуска "Кузница Белостокская" на пути следования в Польшу осталось два функционирующих погранперехода. Из-за этого общая пропускная способность упала на четверть.

В латвийских пунктах пропуска оформление транспорта происходит без задержек, при этом перераспределение потока с иных загруженных маршрутов увеличило количество большегрузов, скопившихся на въезде в Латвию.
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Фото: Павел БОГУШ
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