В ГПК сообщили, что министерство обороны Польши распространяет фейки о ситуации на польско-белорусской границе

Министерство обороны Польши распространяет недостоверную информацию о ситуации на польско-белорусской границе, сообщают в Telegram-канале Госпогранкомитета.
"Вчера министерство обороны Польши распространило недостоверную информацию о ситуации, произошедшей на польско-белорусской границе", – говорится в сообщении.
В связи с этим Госпогранкомитет разместил видеоматериалы, в которых представлены доказательства того, что министерство обороны Польши при поддержке Пограничной стражи и польской полиции направляет мигрантов к белорусской границе.
"Сообщаем, что факт нахождения группы беженцев вблизи границы действительно имел место. Однако польская сторона исказила информацию. Иностранцы были доставлены из приграничья польскими силовиками на военных транспортных средствах к польско-белорусской границе. Белорусский пограничный наряд, прибывший на участок, успел зафиксировать момент подвоза очередной группы беженцев в указанное место. Мужчина с ребенком показал, где и каким образом польские военнослужащие пытались насильно их вытеснить в Беларусь", – уточняется в сообщении.
Несостоявшаяся попытка тайно выдворить несколько групп беженцев вынудила польскую сторону забрать всех мигрантов с линии границы.
В ГПК считают, что Польша целенаправленно распространяет недостоверную информацию, поскольку пытается таким образом скрыть от своих граждан реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом она запрещает журналистам работать в приграничных с Беларусью районах. Тех, кто пытается проникнуть на данную территорию, отправляет под суд.