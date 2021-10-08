В ГПК сообщили, что министерство обороны Польши распространяет фейки о ситуации на польско-белорусской границе

– говорится в сообщении.В связи с этим Госпогранкомитет разместил видеоматериалы, в которых представлены доказательства того, что министерство обороны Польши при поддержке Пограничной стражи и польской полиции направляет мигрантов к белорусской границе.– уточняется в сообщении.Несостоявшаяся попытка тайно выдворить несколько групп беженцев вынудила польскую сторону забрать всех мигрантов с линии границы.В ГПК считают, что Польша целенаправленно распространяет недостоверную информацию, поскольку пытается таким образом скрыть от своих граждан реальную картину происходящих на границе событий и оправдать свои незаконные действия. При этом она запрещает журналистам работать в приграничных с Беларусью районах. Тех, кто пытается проникнуть на данную территорию, отправляет под суд.