В ГПК сообщили, что литовские заграждения продолжают убивать животных

Уточняется, что 25 сентября на участке погранзаставы "Геранены" Лидского погранотряда военнослужащие нашли лося, который запутался в литовской колючей проволоке, пытаясь преодолеть заграждение со стороны Литвы. Уйти на территорию Беларуси животное не смогло, поскольку потеряло много крови. На место инцидента выехали представители инспекции охраны животного и растительного мира, но, несмотря на все меры по спасению, зверь погиб.Подобный случай смерти животного на белорусско-литовском участке границы стал четвертым.