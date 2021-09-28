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  2. В ГПК сообщили, что литовские заграждения продолжают убивать животных

В ГПК сообщили, что литовские заграждения продолжают убивать животных

Дикие животные продолжают гибнуть из-за колючей проволоки на литовско-белорусской границе. Такая информация размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета.


Уточняется, что 25 сентября на участке погранзаставы "Геранены" Лидского погранотряда военнослужащие нашли лося, который запутался в литовской колючей проволоке, пытаясь преодолеть заграждение со стороны Литвы. Уйти на территорию Беларуси животное не смогло, поскольку потеряло много крови. На место инцидента выехали представители инспекции охраны животного и растительного мира, но, несмотря на все меры по спасению, зверь погиб.

Подобный случай смерти животного на белорусско-литовском участке границы стал четвертым.
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Фото: РЕЙТЕР
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