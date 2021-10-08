В ГПК сообщили, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков границы

За последние сутки белорусские пограничники не применяли оружие ни на одном из участков госграницы. Такая информация опубликована в Telegram-канале Госпогранкомитета.
– Сегодня Пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля. Каких-либо видео- или фотодоказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено. Официально сообщаем, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы, – говорится в сообщении.
Госпогранкомитет направил официальный запрос Польше с требованием предоставить сведения относительно заявления представителей Пограничной стражи.