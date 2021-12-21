В ГПК разъяснили новшества в пересечении границы и порядке самоизоляции в связи с коронавирусом

С 21 декабря текущего года в соответствии с постановлением Совета Министров от 17 декабря 2021 года № 727 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 года № 208 и от 30 октября 2020 года № 624" внесены изменения в порядок пересечения границы и соблюдение режима самоизоляции. Данные новшества в своем Telegram-канале разъяснил Госпогранкомитет.
Отмечается, что для всех категорий лиц, прибывших из-за границы, отменена самоизоляция. При этом граждане, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления № 727, должны обеспечить их соблюдение до истечения указанного срока пребывания в самоизоляции.
Разрешено пересечение границы законными представителями (родителями, усыновителями (удочерителями), опекунами (попечителями), сопровождающими несовершеннолетних лиц, выезжающих из Беларуси для получения образования в иностранных образовательных организациях.
В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что пересечение границы вышеуказанной категорией лиц возможно не чаще чем раз в три месяца.