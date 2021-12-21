В ГПК разъяснили новшества в пересечении границы и порядке самоизоляции в связи с коронавирусом

Отмечается, что для всех категорий лиц, прибывших из-за границы, отменена самоизоляция. При этом граждане, уже получившие требования о самоизоляции до вступления в силу постановления № 727, должны обеспечить их соблюдение до истечения указанного срока пребывания в самоизоляции.Разрешено пересечение границы законными представителями (родителями, усыновителями (удочерителями), опекунами (попечителями), сопровождающими несовершеннолетних лиц, выезжающих из Беларуси для получения образования в иностранных образовательных организациях.В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что пересечение границы вышеуказанной категорией лиц возможно не чаще чем раз в три месяца.