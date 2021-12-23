В ГПК разъяснили механизм пересечения границы по биометрическим паспортам

С 1 сентября в Беларуси введены биометрические документы для выезда или въезда: биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь; биометрический проездной документ Республики Беларусь; проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 года) Конвенции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года.В ГПК обратили внимание, что каждый гражданин Беларуси, выезжающий из страны, а также постоянно проживающий за ее пределами, должен иметь документ для выезда или въезда в Республику Беларусь независимо от возраста.– добавили в Госпогранкомитете.Кроме того, в ГПК разъяснили, какой документ нужен для пересечения границы.– рассказали в ведомстве.Для получения биометрических документов необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции МВД по месту регистрации при первичном получении. При этом визы остаются действительными.говорится в Telegram-канале Госпогранкомитета.Беларусь присоединилась к директории открытых ключей международной организации по гражданской авиации (ICAO) и передала сертификат открытого ключа. Это позволит считывать биометрические данные с белорусского паспорта ведомствами тех стран, которые присоединились к этой директории.Более подробная информация по биометрическим документам размещена на сайте Министерства внутренних дел. Рекомендации о том, как лучше подготовиться к поездке за границу, – на сайте МИД.