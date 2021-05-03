В выходные дни, с 8 по 11 мая, в связи с Днем поминовения усопших (Радуницей) белорусы и иностранцы могут посещать кладбища на приграничной территории при наличии пропуска. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
Для получения документа, который разрешает нахождение в приграничной зоне, нужно обратиться в заявлением в ГПК или другой территориальный орган пограничной службы. Также нужно предъявить паспорт и справку о месте захоронения близких. Иностранные граждане дополнительно должны иметь пропуск для въезда в пограничную зону, за исключением случаев транзитного проезда (транзита) через погранзону по кратчайшему маршруту следования по автомобильным дорогам общего назначения, железным дорогам и водным путям.
Пропуск будет выдаваться в день обращения. Оформить его можно и онлайн – нужно зарегистрироваться на Едином портале электронных услуг.
Дополнительную информацию о порядке посещения пограничной зоны и пограничной полосы можно получить по телефону в Госпогранкомитете +375 17 329-18-70.
Фото: ГПК
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В ГПК рассказали, что нужно гражданам для посещения приграничной территории в Радуницу
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