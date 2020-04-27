В гостиницах Турции перестанут накрывать шведский стол после завершения пандемии COVID-19

Туристический сезон для внутренних туристов должен начаться в Турции в мае, сообщает Hurriyet.

Турецкие гостиницы не будут накрывать шведский стол после окончания эпидемии коронавирусной инфекции, а туристический транспорт будут регулярно дезинфицировать.

Как отметил министр туризма Турции Мехмет Эрсой, в аэропортах, отелях, музеях, ресторанах будут созданы условия для соблюдения дистанции, а работники сферы услуг перед началом каждого рабочего дня будут проходить медосмотр.

Сообщается, что Турция хочет уже в мае запустить внутренний туризм, а в августе привлечь зарубежных гостей.