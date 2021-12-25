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  2. В гости к хаски: минские милиционеры устроили ребятам из детского дома экскурсию в хаски-парк

В гости к хаски: минские милиционеры устроили ребятам из детского дома экскурсию в хаски-парк

В рамках акции «Наши дети» сотрудники минской милиции организовали экскурсию в хаски-парк для детей из подшефного социально-педагогического центра с приютом Московского района.


Для детей нет ничего ценнее искренних эмоций и доброй заботы. Особенно для малышей, которые по разным причинам оказались лишены семьи. Именно поэтому накануне волшебного Нового года милиционеры организовали для ребят из детского дома трогательную поездку в питомник сибирских хаски - очень добрых и ласковых собак.




– Стремимся сделать все, чтобы наши дети были окружены любовью и заботой, - подчеркнул заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома Андрей Русанович. - Общение с животными, которых ребята из приюта видят нечасто, учит дружелюбию, бережному отношению к природе. Было приятно видеть на лицах ребят искренние улыбки и слышать их задорный смех. Традиция дарить детям эмоции, безусловно, продолжится.






Фото ГУВД Мингорисполкома

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