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  2. В Госпогранкомитете заявили, что страны ЕС нарушают международное право по вопросам предоставления защиты мигрантам

В Госпогранкомитете заявили, что страны ЕС нарушают международное право по вопросам предоставления защиты мигрантам

Об этом в эфире проекта "Это другое" на телеканале "Беларусь 1" рассказал заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси Алексей Сытенков.

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По словам Алексея Сытенкова, Госпогранкомитет взаимодействует с Белорусским обществом Красного креста по вопросам оказания помощи мигрантам на предмет предоставления им продуктов питания и гигиенических средств.

– Что же касается других организаций, то Управление Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев выразило свою заинтересованность в этом вопросе и призвало страны Европейского союза соблюдать права человека. Но в настоящий момент наши коллеги сопредельных государств не совсем правильно реагируют на эти требования, – сказал заместитель начальника управления Госпогранкомитета Беларуси.

Вместе с тем, Алексей Сытенков отметил, что страны ЕС "нарушают международное право по вопросам предоставления защиты мигрантам". Он также напомнил, что Беларусь подписала с сопредельными странами несколько договоров, которые регулируют взаимодействие в проблеме миграции. Так, заместитель начальника управления Госпогранкомитета вспомнил о договоре между нашей страной и Литвой о режиме госграницы, в котором "конкретно прописана процедура передачи лиц, работы с лицами, обратившимися с ходатайствами о предоставлении убежища".

– Согласно ему, лицо не может быть передано на территорию иного государства, в частности с территории Литвы обратно в Беларусь, если оно заявило ходатайство [о предоставлении убежища]. Но наши коллеги игнорируют это требование, и мы отмечаем силовое выдворение лиц, независимо от того, что основной их целью прибытия на территорию ЕС является получение защиты, – добавил Алексей Сытенков и подчеркнул, что в существующих межгосударственных договорах определена процедура, как передавать задержанных на границе лиц.

– Определены место, время, обстоятельства. Должны быть четкие и конкретные факты нарушения государственной границы. Но наши коллеги на сегодняшний момент конкретных фактов предоставить не могут, – сказал Алексей Сытенков.

Видео: Telegram-канал АТН
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