В Госдуме РФ призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади. Коммунисты против

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) предложил убрать с Красной площади мемориальное кладбище, где захоронены видные деятели СССР, а также вынести тело Ленина из Мавзолея. Российские коммунисты эту идею раскритиковали, пишет РИА Новости.
«Все это (захоронения. – Прим. ред.) возможно, но не на Красной площади, потому что это кощунственно, – не на том месте, где развернуты каток и торговые ряды, где люди отмечают Новый год, гуляют, приезжают из регионов… Это кладбище, где лежат люди, и один из этих людей даже не лежит согласно всем нормам, даже просто морали. Я говорю про Ленина. Давно уже Красная площадь должна быть освобождена от этого комплекса захоронений», – полагает Борис Чернышов.
Он добавил, что фракция ЛДПР вносила в Госдуму несколько законопроектов на эту тему.
Первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин это предложение раскритиковал, отметив, что «на самом деле никаких возможностей перенести захоронение никто не допустит, ни граждане страны. Это не позволяет закон». Он призвал прекратить заниматься «гробокопательством».
В партии «Коммунисты России» заявили, что обратятся к Госдуме с предложением принять закон «О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади», «чтобы такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали».
Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод подчеркнул, что необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Однако, по его словам, нужно учитывать, что такие действия вызовут недовольство со стороны части граждан, поэтому торопиться в этом вопросе не стоит.
Член конституционного комитета Совета Федерации ФС РФ Александр Башкин считает, что «не нужно воевать с памятниками», так как «это символы и свидетельства прошедших эпох и истории, поэтому они должны оставаться на месте».
Фото: РИА Новости