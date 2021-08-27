В Городской художественной галерее имени Л. Д. Щемелева открылась выставка работ Гавриила Ващенко

Выставка так и называется: «Образы Гавриила Ващенко: Акварели и пастели из коллекции семьи». Целый мир художника – 19 акварелей и 18 пастелей, созданных им в разные годы жизни, – уместился в четырех залах. Но не покидает ощущение, что, если бы таких залов была сотня, работ народного художника Беларуси Гавриила Харитоновича хватило бы, чтобы заполнить их целиком.

Признание нашло его при жизни. Его полотна хранятся в Третьяковке. Он единственный белорусский художник, удостоенный еще в советское время золотой медали ВДНХ. Любопытно, что его картина «Мое Полесье» не была рекомендована для участия в экспозиции, но директор Художественного музея БССР Елена Аладова на свой страх и риск отправила ее в Москву и победила.

А ведь Ващенко и не думал становиться художником. Какая там живопись после войны в деревеньке в Брагинском районе! Поступил в Гомеле в железнодорожный техникум, но увидел рекламу Киевского училища прикладных искусств и поехал. А там вместо общежития нетопленый актовый зал с выбитыми стеклами и студенты, в прямом смысле слова, умирающие от холода. Но разве это могло его остановить? Уже на третьем курсе училища ему доверяют настенную роспись в здании Верховного Совета Украинской ССР.

А дальше судьба привела его в Львовский государственный институт декоративно-прикладного искусства. Потом в Кишинев, где он преподает в художественном училище. Тут проходит его первая персональная выставка, он вступает в Союз художников СССР, его награждают первой медалью – «За трудовую доблесть»…

Не удивительно ли, что в 1961 году ректорат Белорусского театрально-художественного института (ныне Академия искусств) приглашает его осуществить первый набор на специальность «Монументально-декоративное искусство»? И он, не имея профильного академического образования, возглавляет кафедру и создает известную на весь мир белорусскую школу монументалистики. Сегодня он единственный из преподавателей, кому на сайте Академии посвящена отдельная страничка.





Но главное – это творчество. И сейчас, через семь лет после смерти, Ващенко своим творчеством удивляет вновь.

– Примечательность сегодняшней выставки в том, что мы представляем коллекцию из собрания семьи Ващенко, подготовленную его сыном Константином, – говорит Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска, частью которого является Городская художественная галерея произведений Л.Д.Щемелева.

Константин Ващенко не только предоставил работы отца, но и выступил куратором.

– Хорошо получилось! – улыбается он. – Еще и потому, что мало кто видел эти работы.





Возможно, они бы так и остались пылиться в мастерской, если бы не искусствовед, заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович, загоревшаяся идеей их показать.

– Большинство из них я видела, когда в последние годы жизни Гавриила Харитоновича мне посчастливилось писать о нем книгу, – рассказывает Наталья Васильевна. – Почти год я встречалась с ним у него в мастерской, и он показывал мне свои пастели, в которых говорил, что хотел, – не на публику, а так, как ему хотелось. Его цвет, его эмоция, его искренность — это окрыляло и потрясало. И сейчас, когда Константин вытащил на свет Божий эти работы, впечатление такое же сильное, как и тогда. Ощущение, словно Гавриил Харитонович где-то рядом.





И действительно, невозможно поверить, что эти небольшие, по-белорусски сдержанные, очень глубокие работы созданы художником-монументалистом. Профессионалы сразу же отмечают разнообразие техник и виртуозность исполнения, но я как зритель вижу и ощущаю прежде всего глубину.

– Сколько лет нет на свете Гавриила Харитоновича, а мы сейчас имеем возможность окунуться в его лабораторию, в его первоначальные импульсы, которые он получал от того, что видел, как он это переосмысливал, – говорит его друг и сосед, народный художник Беларуси Владимир Толстик. – Настолько широк спектр его интересов, и в то же время это один человек, одно мировоззрение. От японской изысканности акварели с белорусскими аистами до таинственной сирени. Казалось бы, мы знаем его монументальное искусство больших идей, больших форматов. Но он был очень лиричным и очень искренним даже в этих больших вещах.





И наоборот, в его маленьких вещах заложена такая энергия мысли, такая мощная динамика, какую нечасто встретишь даже в монументальной живописи.

– Когда-то Ващенко поразил меня тем, что он первым прикоснулся к такому цвету, как цвет земли, – говорит искусствовед Лариса Финкельштейн. – Цвет картошки, лука, земли, самых разных корней. Это очень сложный цвет, очень скромный, богатый и тонкий.

Очень белорусский цвет, сказала бы я.

Но художник бы не был сам собой, если бы его дни и ночи не озарялись всполохами сиреневого и бирюзового цвета, багровым с каемкой солнцем и апельсиново-красной луной.





И, конечно, нежность.

– Меня всегда поражало, что монументалист был очень нежным художником, – продолжает Лариса Финкельштейн.

Белорусская нежность, и мудрость, и глубина, и очень много философии. Особенно в его пастелях – «Двое», «Опавшая листва»…

– Спасибо Наталье Шарангович! Это была ее идея выставить пастели и акварели, – радуется Константин Ващенко. – Чудесно, что мой отец оставил такой большой пласт работ – разных и интересных, – и их можно экспонировать еще много раз, так что каждая выставка будет абсолютно новой.

И в этом главное чудо. В неисчерпаемости. В органичности. Искусство как река, как земля, как сама Беларусь. Нам остается лишь черпать это богатство.

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