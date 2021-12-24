В Городском обществе защиты потребителей рассказали, можно ли вернуть подарки

Продавцы могут принять не только бракованную вещь, но и товар надлежащего качества.





Закон «О защите прав потребителей» дает право вернуть покупку в течение 14 дней с момента приобретения (сроки отсчитываются на следующий день от даты покупки). Товар примут, если он не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства и имеются доказательства приобретения его у данного продавца. Если чека нет, можно подтвердить покупку другим образом, в том числе и упаковкой.

– Если все правила соблюдены, алгоритм действий следующий. Необходимо заявить требование продавцу в письменной форме. Продавец должен передать потребителю документ, подтверждающий принятие требований и передачу товара. Расчет за товар должен производиться незамедлительно. Но если это сделать невозможно, максимальный срок не должен превышать семи дней. За нарушение продавец уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента цены товара на день его реализации потребителю. Если расчет был карточкой, то и возврат должен быть на карту – эту либо другую, – рассказывает Дарина Гулюта, председатель Правления общественного объединения «Городское общество защиты потребителей».

При этом следует помнить, что не подлежат обмену и возврату пищевые продукты. Не примут обратно ювелирные украшения, бижутерию, чулки, носки, мебельные гарнитуры, маникюрные наборы, товары зоомагазинов, живые цветы, табачные изделия и некоторые другие товары, перечисленные в постановлении Совета Министров № 778 от 14 июня 2002 г.

По словам Дарины Гулюта, после праздников чаще всего в Городское общество защиты потребителей обращаются по вопросам возврата технически сложных товаров, парфюмерной продукции. Но эти товары надлежащего качества вернуть нельзя. Нужно помнить об этом и внимательно подходить к выбору подарков.