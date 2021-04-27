В городских парках Минска аттракционы заработают 28 апреля: по какому графику они будут работать и на какие цены рассчитывать

, – пояснил генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.Стоимость билетом будет варьироваться от 1,5 до 6 рублей в зависимости от аттракциона. За полтора рубля можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». Самое дорогое развлечение – детский игровой комплекс в парке Челюскинцев. Пострелять в тире можно за 50 копеек – столько стоит один выстрел. Для многодетных, семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей-сирот, предусмотрены льготные билеты, которые дешевле обычных на 25%.Напомним, аттракционами оборудованы четыре городских парка: Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.