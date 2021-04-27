Сезон работы аттракционов в столичных парках Минска начнется 28 апреля в 11:00, на площадку с детскими аттракционами парка Горького приглашают в этот день к 10:00. Об этом информирует Тelegram-канал «Минск. Официально».
– Все аттракционы готовы к новому сезону и имеют соответствующие разрешения на работу, – пояснил генеральный директор УП «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич.
Стоимость билетом будет варьироваться от 1,5 до 6 рублей в зависимости от аттракциона. За полтора рубля можно посетить «Мини-джет», батут, аттракцион «Дракоша». Самое дорогое развлечение – детский игровой комплекс в парке Челюскинцев. Пострелять в тире можно за 50 копеек – столько стоит один выстрел. Для многодетных, семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей-сирот, предусмотрены льготные билеты, которые дешевле обычных на 25%.
Напомним, аттракционами оборудованы четыре городских парка: Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска и имени 50-летия Великого Октября.
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В городских парках Минска аттракционы заработают 28 апреля: по какому графику они будут работать и на какие цены рассчитывать
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