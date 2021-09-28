В Городке открыли центр допризывной подготовки

В средней школе № 2 Городка – большое событие. Сегодня в недавно пережившем серьезную модернизацию учреждении образования открыли межшкольный центр допризывной подготовки. Ее, а еще основы медицинской помощи здесь будут изучать старшеклассники из школ района. Почти 190 ребят получат знания, которые точно никогда не будут лишними.







Этот учебный год Городокская СШ № 2 имени А.П. Соболевского встретила полностью преобразившейся. Просторный светлый холл, уютные отремонтированные кабинеты… Теперь на два самых современных больше: медицинской и допризывной подготовки. О значении подобных центров для патриотического воспитания, профориентации молодежи сказал приехавший на мероприятие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев:

– Еще древние говорили: хочешь мира – готовься к войне. И, наверное, мы живем сегодня под мирным небом, потому что у нас сильная армия, крепкие Вооруженные Силы, которые защищают нашу Беларусь. Но надо, чтобы молодые ребята, которые приходят в армию, другие силовые структуры, действительно были к этому готовы. Для того и создаются такие центры. Символично, что в Городке он появился в школе № 2, которая носит имя Александра Соболевского – первого в истории СССР медика, получившего Звезду Героя в мирное время.

Конечно, не все «выпускники» центра решать стать профессиональными военными, силовиками, но полученные азы серьезно помогут им в армии. А девушки, изучавшие медподготовку, вполне возможно, задумаются о поступлении в медвуз или колледж.

Владимир Терентьев подчеркнул:

– Важно и то, что в таких центрах мы будем растить настоящих патриотов, людей, понимающих, что любить и защищать Родину – святой долг каждого из нас.





Рад открытию в СШ № 2 полковник Руслан Шкодин, военный комиссар Витебской области:

– За третий год с момента создания центров допризывной подготовки их эффективность не вызывает сомнений. Тесты тому доказательство. Считаю, для юношей это серьезная, в том числе морально-психологическая, подготовка к армии. Кроме того, материально-техническая база центров позволяет развивать на их основе кружки, секции и т.д. по патриотическому воспитанию. Оснащенность центра в Городке достойная, соответствует предмету «допризывная подготовка». Единственное, еще поработаем над доукомплектацией учебным оружием.

Директор школы Нина Ефремова в свою очередь сказала спасибо всем, кто дал учреждению образования возможность гордо носить статус «школы будущего»:

– Подтверждая его, всем нашим коллективом, вместе с детьми и педагогами мы каждый день будем расти и развиваться. Центр допризывной подготовки – еще одна возможность для этого. Ждем пополнения его материальной базы макетами, топографическими картами, всем необходимым оборудованием. А еще – тиром.





С каким настроение ходят на занятия сами ребята?

Десятиклассник Кирилл Иванов из СШ № 2 поднимает вверх большой палец:

– Все супер! Прошло всего несколько уроков, но на каждом было очень интересно. Мой отец служил в ВДВ, прыгал с парашютом, я тоже хотел бы пойти по его стопам. Теперь для этого есть все, что нужно.

Его одноклассник Андрей Медведев признается:



– Сегодня у меня был дебют по сборке автомата. Доволен как слон, ведь получилось с первого раза. Чего жду от занятий? Хочу больше узнать о военной технике, а еще мечтаю пострелять в обещанном вскоре тире.

На вопрос, задумывался ли он о службе в армии, паренек отвечает легко: «Конечно!» Это дело чести, ведь его прадеды прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной, были удостоены боевых наград. Например, Виктор Леонович Медведев, которым Андрей очень гордится, участвовал во взятии Берлина.





В кабинете медподготовки застаем операцию спасения «человека». Непрямой массаж сердца девчонки делают манекену, которого в шутку успели назвать Максимом.

Тридцать нажатий, два вдоха, старается 16-летняя Настя Кононович:

– Уверена, такие знания, умения пригодятся. Да, лучше, чтобы ситуаций, когда от тебя зависит жизнь других, не случалось, но, если вдруг – важно быть готовым. А для меня знать все от и до просто обязательно, ведь ответы спросит самый строгий преподаватель (смеется). Это моя мама Ирина Михайловна, которая ведет у нас медподготовку.

Центр допризывной подготовки в Городке стал 18-м по счету на Витебщине. В скором времени аналогичные структуры появятся в Бешенковичском и Миорском районах.

Naumova@sb.by



