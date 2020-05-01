В Городке частная инициатива помогла появиться антисептикам на остановках

В схватке с COVID-19 любая помощь бесценна. Она станет не каплей в море, а еще одним шагом для общей победы. Такой позиции придерживается Тарас Гришанков из Городка.

Тренер-преподаватель местной ДЮСШ, а также владелец спортивного клуба «Нефрит», он задумался над тем, как можно внести личный вклад в борьбу с коронавирусом. Так, частная инициатива привела к появлению на остановках общественного транспорта в райцентре дозаторов с антисептиками. Задумку Тараса Евгеньевича поддержали около 30 человек, в основном из числа друзей и родителей детей, которым он преподает ушу. Вместе мы собрали сумму, необходимую для крупной закупки средств обработки, объясняет городокчанин:





– Саму идею я подсмотрел на одном из интернет-форумов. Там обменивались мнениями и рацпредложениями, как не поддаться панике и реально помочь другим. Кто-то писал, что приобретает одноразовые маски, перчатки, специальные защитные комбинезоны для медиков. Тут же выражали респект службе такси, которая стала возить врачей на работу бесплатно. Среди комментариев увидел простую, но вместе с тем полезную идею – о том, чтобы развесить антисептики на остановках. Решил: почему бы и у себя в городе не сделать что-то подобное? Здорово, что удалось быстро найти единомышленников.

Сейчас Тарас Гришанков периодически объезжает остановки, чтобы убедиться, что антисептика в дозаторах достаточно. Планирует ли помогать чем-то еще? Возможно, присмотримся к закупке средств защиты, делится планами собеседник:

– Несколько недель назад мы уже передали в местную больницу марлевые повязки. Их собственноручно отшила моя родственница. Приняли с благодарностью. Это еще раз подтверждает: необязательно совершать что-то грандиозное, достаточно не оставаться безучастным, делая то, что можешь.

К слову, в прошлом году Тарас Гришанков взял в аренду помещение для своего клуба «Нефрит», где обучает ребят восточным единоборствам. Серьезно вложился в ремонт, а тут коронавирус, замечает спортсмен:

– Конечно, сегодняшняя эпидобстановка отражается на малом бизнесе. Посещений стало в разы меньше, прибыли, соответственно, тоже. Вместе с тем, сдаваться, опускать руки не выход. Вместе обязательно прорвемся! Например, с начала апреля я фактически перешел на «удаленку». Расписание все то же, только занятия в режиме онлайн, через интернет.

Фото автора и из личного архива Тараса Гришанкова