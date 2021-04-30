Фильм снял культовый российский режиссер Тимур Бекмамбетов. В основе сюжета – легендарная реальная история об угоне фашистского самолета советскими военнопленными с базы на острове Узедом. Там немцы разрабатывали оружие возмездия, способное изменить ход войны. В числе бежавшей десятки, которую возглавил впоследствии Герой Советского Союза, летчик Михаил Девятаев, был и выходец из Гомеля Владимир Немченко.
С началом войны юный паренек записался в полк народного ополчения. В 1942 году был угнан в Германию. В концлагере, где произошла встреча с Девятаевым и другими членами десятки, оказался в 1943 году. Уже после перелета 8 февраля 1945 года, без одного глаза, который выкололи фашисты при допросе, Владимир добился, чтобы его взяли санитаром, затем стал пулеметчиком, командиром расчета, получил за это орден. Погиб в 1945 году под Берлином, где и похоронен. Знавшие его выжившие бойцы рассказывали о Владимире как о блестящем рассказчике, весельчаке. Он хорошо знал немецкий язык, что помогло при подготовке побега и его осуществлении. Очень тепло о нем вспоминал и Михаил Девятаев, побывавший в Гомеле.
Презентация фильма прошла в кинотеатре имени Калинина. На показе присутствовал племянник Немченко Владислав Коновалов. Всю жизнь он собирает информацию о дяде, прожившем короткую, но очень яркую жизнь.
На гражданском кладбище в Новобелицком районе Гомеля есть стела с надписью «Побег из ада». На ней фамилии 10 узников фашистской секретной базы «Пенемюнде». В списке легендарной десятки и Владимир Немченко.
Фото gp.by.
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В городе над Сожем презентовали российский фильм «Девятаев». Среди героев – гомельчанин
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