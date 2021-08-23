В городах Германии прошли акции с требованием принять беженцев из Афганистана

По данным полиции, 22 августа около 1,7 тысячи человек собрались перед зданием ведомства федерального канцлера в Берлине. Демонстранты требовали, в частности, скорейшей эвакуации местных сотрудников бундесвера (вооруженные силы Германии. –), правозащитников, активисток, борющихся за права женщин, женщин-ученых и спортсменок. Во второй половине дня участники акции, среди которых было много молодежи и женщин, прошли через правительственный квартал к зданию МИД.Один из митингующих афганцев рассказал, что уже пять дней голодает в знак протеста. По словам демонстранта, его брат сотрудничал с бундесвером в Афганистане в течение девяти лет, теперь же Германия бросила брата и его семью, которые, вероятнее всего, будут убиты, считает мужчина.В Киле на акцию с требованием организовать воздушный мост для спасения находящихся в опасности людей в Афганистане вышли несколько сотен человек. Также сотни демонстрантов в городах федеральной земли Нижняя Саксония и во Франкфурте-на-Майне требовали организовать безопасную эвакуацию людей.