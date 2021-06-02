Современную спортивную площадку для активных занятий и игры открыли сегодня в Горках. Масштабный праздник приурочили ко Дню защиты детей. Оборудованная территория разместилась в дворовой зоне одного из микрорайонов райцентра, где живет много молодых семей, – по улице Вокзальной. Подарок жителям Горок преподнес Могилевский филиал РУП «Белтелеком».
Фото из архива
– Идея построить такую площадку появилась еще в прошлом году, но из-за пандемии проект немного сместился по срокам. Несколько месяцев назад работу возобновили. Уже сегодня у ребят оборудованная площадка для воркаута, на которой установлены разноуровневые брусья, спортивные лестницы, кольца, скамьи для упражнений на пресс, комплекс турников, – рассказал порталу sb.by заведующий сектором спорта и туризма Горецкого райисполкома Сергей Самкович.
В празднике участвовали семьи с детьми – всего около 60 человек. Для гостей прошла музыкальная программа, спортивные конкурсы, научное шоу с азотом, можно было нанести аквагрим.
К слову, подобный объект для «Белтелекома» не первый. В прошлом году спортивная площадка для воркаута появилась в Мстиславле. Масштабная республиканская акция «Праздник нашего двора вместе с "ЯСНА"!» стартовала в 2017 году. За время ее проведения преобразились дворы в более 40 городах.
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В Горках открыли площадку для воркаута
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