В Горках открыли площадку для воркаута

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– рассказал порталу sb.byВ празднике участвовали семьи с детьми – всего около 60 человек. Для гостей прошла музыкальная программа, спортивные конкурсы, научное шоу с азотом, можно было нанести аквагрим.К слову, подобный объект для «Белтелекома» не первый. В прошлом году спортивная площадка для воркаута появилась в Мстиславле. Масштабная республиканская акция «Праздник нашего двора вместе с "ЯСНА"!» стартовала в 2017 году. За время ее проведения преобразились дворы в более 40 городах.