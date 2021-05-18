Турецкие полицейские и спасатели ищут украинку, исчезнувшую во время туристической поездки в горы Анталии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.
- Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия с целью поиска гражданки Украины Яны Кривошеи. Поддерживается связь с братом женщины, - цитирует сообщение пресс-службы агентство "Укринформ".
По данным МИД, украинка была в туристической поездке в горах турецкой Анталии, 10 мая она должна была вернуться на родину. С родственниками последний раз она общалась 2 мая.
- Спасателями была обнаружена палатка гражданки. Поисковая операция продолжается, осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы взяли это дело под особый контроль, - дали комментарий в пресс-службе.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на брата женщины, Яна Кривошея 1 мая отправилась в Турцию, чтобы подняться на одну из вершин высотой 1715 метров, не предупредив никого из родственников или знакомых. Утром 2 мая она написала оттуда сообщение матери, в котором поздравила ее с Пасхой. Ее телефон был доступен до 5 мая.
Поиски гражданки Украины начались 4 мая после того, как накануне она не ответила на сообщение от матери. Уже 12 мая на горе нашли ее палатку, в которой остались некоторые вещи, но не было двух рюкзаков. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков они также обследовали, в том числе с применением дрона, различные тропы, тупиковые маршруты и обрывы, но никаких следов пропавшей женщины найдено не было.
Фото: pixabay.com
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В горах Турции пропала украинская туристка
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