В горах Карачаево-Черкесии при сходе ледника погиб один человек

Один путешественник погиб и еще двое туристов получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, передает ТАСС.
"В ущелье Алибек в поселке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек. Из них один погиб и двое травмированы", – уточнили информацию в экстренных службах.
Согласно информации источника агентства, на место инцидента выехали спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. На помощь путешественникам в любой момент может вылететь вертолет.
В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о сходе ледника. Сообщение о происшествии спасатели получили в 15:11 по минскому времени. Под ледником на высоте 2200 метров оказались шесть человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.
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