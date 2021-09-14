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  2. В горах Карачаево-Черкесии при сходе ледника погиб один человек

В горах Карачаево-Черкесии при сходе ледника погиб один человек

Один путешественник погиб и еще двое туристов получили травмы при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии, передает ТАСС.


"В ущелье Алибек в поселке Домбай произошло обрушение части ледника на высоте 2200 метров. Под обрушение попала группа туристов из шести человек. Из них один погиб и двое травмированы", – уточнили информацию в экстренных службах.

Согласно информации источника агентства, на место инцидента выехали спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения. На помощь путешественникам в любой момент может вылететь вертолет.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о сходе ледника. Сообщение о происшествии спасатели получили в 15:11 по минскому времени. Под ледником на высоте 2200 метров оказались шесть человек из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Фото: pixabay.com
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