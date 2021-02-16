В горах Чехии сошла снежная лавина, погиб несовершеннолетний альпинист

Инцидент произошел на востоке горного массива Крконоше. Об этом сообщает «Радио Прага».
Фото носит иллюстративный характер
В районе схода лавины спасатели обнаружили тело 17-летнего альпиниста. Еще один лыжник получил тяжелые ранения, однако смог самостоятельно вызвать помощь.
Отмечается, что сошедшая лавина составила 400–500 м в длину и до одного метра в высоту. На данный момент в горном массиве Крконоше действует второй из пяти уровней по шкале лавинной опасности.
Фото: pixabay.com
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