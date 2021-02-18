В Веденском районе Чечни микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв из-за снегопада, передает ТАСС.
Фото носит иллюстративный характер
– На автодороге Ведено – Дарго в Веденском районе республики сорвалась в обрыв автомашина "Газель" с пассажирами. Как установлено на месте происшествия сотрудниками полиции, водитель автомобиля ГАЗ-322132 в условиях снегопада не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм скончалась 62-летняя женщина, еще две женщины получили травмы и были доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: pixabay.com
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В горах Чечни микроавтобус с пассажирами сорвался в обрыв
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