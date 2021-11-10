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  2. В Гонконге продали самые дорогие в Азии апартаменты. Цена вопроса – более 80 млн долларов

В Гонконге продали самые дорогие в Азии апартаменты. Цена вопроса – более 80 млн долларов

Самые дорогие в Азии апартаменты из расчета стоимости единицы площади проданы в Гонконге за 82 млн долларов, пишет ТАСС.


Элитная недвижимость расположена в ЖК Mount Nicholson на холмистой возвышенности Пик Виктория. Немного цифр: каждый квадратный фут (0,09 кв. метров) квартиры (с учетом трех парковочных мест) обошелся покупателю в 18 тысяч долларов, что считается рекордной стоимостью в регионе. 

Кстати, вдобавок к этому инвестор приобрел еще одну квартиру в том же комплексе за 72 млн долларов.

Фото: pixabay.com
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