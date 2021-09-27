В Гонконге двухлетний ребенок выжил после падения с десятого этажа

Двухлетний ребенок выпал с десятого этажа высотного здания в Гонконге и выжил. Мальчика госпитализировали в сознании, передает РИА Новости.
Издание South China Morning Post уточняет, что происшествие случилось 27 сентября примерно в 5:00 по минскому времени. 36-летняя мать двухлетнего мальчика вышла из дома около девяти утра, чтобы отвести в школу дочь. В это время ребенок проснулся, забрался на верхнюю часть двухъярусной кровати, добрался до окна, из которого и выпал.
Во время падения мальчик ударился о жестяной навес, находящийся на высоте восьмого этажа, а после упал на тротуар. Местный житель, который нашел ребенка, вызвал правоохранителей.
В полиции сообщили, что малыш госпитализирован в отделение интенсивной терапии в сознании. Также уточняется, что мать мальчика, гражданка Индонезии, скорее всего, будет задержана за жестокое обращение с детьми.
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