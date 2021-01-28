Об этом сегодня на пресс-конференции для журналистов сообщил главный государственный санитарный врач региона Сергей Белый.
Он напомнил, что на прошлой неделе область получила 4365 доз противовирусной российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V».
Она была предназначена для медицинских работников и распределена помимо областного центра еще и в четыре района: Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский. Вакцинация медиков практически проведена. Сигналов об осложнениях привитых не поступало. Второй компонент им введут через 21 день после первого.
Сергей Белый рассказал также, что в течение двух-трех недель область партиями получит по республиканской разнарядке более 170 тысяч доз вакцины для других социальных групп. Это работники соцучреждений, взрослые и дети, педагоги. Она будет распределена среди всех районов. Прививать население планируется с апреля.
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В Гомельской области завершается вакцинация медиков от COVID-19
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ