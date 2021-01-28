В Гомельской области завершается вакцинация медиков от COVID-19

Она была предназначена для медицинских работников и распределена помимо областного центра еще и в четыре района: Мозырский, Калинковичский, Ветковский и Чечерский. Вакцинация медиков практически проведена. Сигналов об осложнениях привитых не поступало. Второй компонент им введут через 21 день после первого.Сергей Белый рассказал также, что в течение двух-трех недель область партиями получит по республиканской разнарядке более 170 тысяч доз вакцины для других социальных групп. Это работники соцучреждений, взрослые и дети, педагоги. Она будет распределена среди всех районов. Прививать население планируется с апреля.