В Гомельской области за прошедшие сутки на пожарах погибли четверо мужчин

В деревне Моховая Рогачевского района в загоревшемся доме без признаков жизни обнаружен хозяин жилья 1950 года рождения.

В деревне Старая Рудня Жлобинского района также уже ничем не могли помочь сельчанину 1965 года рождения, дом которого охватил огонь глубокой ночью.

В Калинковичах на пожаре частного дома найдено сразу два тела: хозяина 1947 года рождения и еще одного гостившего у него мужчины, личность которого устанавливается. На места бедствий выезжали спасатели, они ликвидировали возгорания.

- Их причины, приведшие к трагедиям, выясняются,- сообщают в МЧС.