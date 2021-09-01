В Гомельской области выбрали сильнейшую команду спасателей и победителя в личном зачете

Команды спасателей со всего региона встретились для участия в соревнованиях на базе пожарной аварийно-спасательной части № 1 города Ветки, чт.

В каждую команду входило по три человека. Проявить себя надо было в целом ряде заданий: подняться на площадку третьего этажа учебной башни и там взять груз в 20 кг, ударами кувалды переместить балку весом 72,5 кг на расстояние двух метров, перенести условно пострадавшего (манекен) в 75 кг и других. Собственно, все упражнения были в рамках того, что приходится делать спасателям в своей повседневной работе. Ее успех определяют хорошая подготовка, быстрая реакция и четкость действий.

Многие участники сошлись во мнении, что самым сложным был перенос «пострадавшего».





– В командном зачете первое место заняли представители пожарного аварийно-спасательного отряда № 3 Речицкого РОЧС. Виктор Григоренко, член этой команды, победил в личном зачете. Вторыми стали спасатели Гомельского городского отдела по ЧС и третьими – представители Речицкого районного отдела по ЧС, – рассказала о результатах официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





Спасатели-победители представят регион на соревнованиях республиканского уровня.





















Фото МЧС.

