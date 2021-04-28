В Гомельской области в двух ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестков тяжело пострадали четыре человека

Одна с травмами оказалась в реанимации Гомельской областной клинической больницы, вторая там же в нейрохирургии.– рассказалаВ обоих случаях проводится расследование. Госавтоинспекторы напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, однозначно должен уступить дорогу транспорту, идущему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома