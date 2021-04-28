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  2. В Гомельской области в двух ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестков тяжело пострадали четыре человека

В Гомельской области в двух ДТП из-за нарушения правил проезда перекрестков тяжело пострадали четыре человека

В происшествии в Гомельском районе 45-летняя женщина (водитель автомобиля Nissan) при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустила другую иномарку, которая шла по главной магистрали. Произошло столкновение легковушек. Пострадали две пассажирки автомобиля Nissan 67 лет и 71 года.  


Одна с травмами оказалась в реанимации Гомельской областной клинической больницы, вторая там же в нейрохирургии. 

– Второе происшествие произошло в Петрикове. Также при выезде со второстепенной дороги на главную 27-летний водитель автомобиля Ford не предоставил преимущество мотоциклу BMW, которым управлял 38-летний горожанин. Мотоциклист и его 37-летний пассажир получили травмы и были доставлены в реанимацию районной больницы, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома. 



В обоих случаях проводится расследование. Госавтоинспекторы напоминают, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, однозначно должен уступить дорогу транспорту, идущему по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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