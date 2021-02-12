Он посвящается гражданам, которые пришли на помощь другим людям в экстремальных обстоятельствах, не раздумывая о последствиях и опасности.
– В течение года будут размещены истории об удивительных людях, без преувеличения – героях среди нас, – замечает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
И первая история не заставила себя ждать. Она рассказывает о жителе Чечерского района Александре Фастове. 23 января он вместе с супругой возвращался на автомобиле от родителей, на окраине деревни Рудня-Нисимковичская увидели зарево и направились туда. Супруга стала вызывать службу спасения, а Александр ринулся в дом. Пламя было настолько сильным, что войти внутрь с первой попытки не удалось. Перед второй – молодой мужчина облил себя водой и вошел в жилье из другого помещения.
– Из-за густого дыма почти ничего не было видно, но я понимал, что медлить нельзя. Мне удалось быстро найти хозяина, – рассказывал потом Александр, – вынес на руках его на улицу и передал медикам «скорой».
Мужчину госпитализировали, с пожаром справились подъехавшие спасатели.
Александр трудится водителем в одном из местных сельхозпредприятий. Как уже упоминалось, у него есть любимая супруга. Человек он скромный, свой поступок не считает чем-то неординарным. Проехать мимо просто не мог и ограничиться вызовом спасателей также, ведь жизнь хозяина дома решалась в считанные минуты. Безусловно, настоящий герой наших дней.
Фото: МЧС
Опубликовано:
327
В Гомельской области спасатели запустили проект «Герои среди нас»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter