В Гомельской области спасатели запустили проект «Герои среди нас»

замечаетИ первая история не заставила себя ждать. Она рассказывает о жителе Чечерского района Александре Фастове. 23 января он вместе с супругой возвращался на автомобиле от родителей, на окраине деревни Рудня-Нисимковичская увидели зарево и направились туда. Супруга стала вызывать службу спасения, а Александр ринулся в дом. Пламя было настолько сильным, что войти внутрь с первой попытки не удалось. Перед второй – молодой мужчина облил себя водой и вошел в жилье из другого помещения.– рассказывал потом Александр,Мужчину госпитализировали, с пожаром справились подъехавшие спасатели.Александр трудится водителем в одном из местных сельхозпредприятий. Как уже упоминалось, у него есть любимая супруга. Человек он скромный, свой поступок не считает чем-то неординарным. Проехать мимо просто не мог и ограничиться вызовом спасателей также, ведь жизнь хозяина дома решалась в считанные минуты. Безусловно, настоящий герой наших дней.Фото: МЧС