В Гомельской области спасатели нашли двух заблудившихся в лесах сельчанок

А вот жительницу деревни Партизанская Хойникского района 1949 года рождения искали дольше. Утром в субботу она ушла по ягоды, поздно вечером поступила информация, что она заблудилась. Спасатели отправились на поиски вместе с техникой, обнаружили через несколько часов уже с наступлением новых суток.,- сообщают в МЧС.