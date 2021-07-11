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В Гомельской области спасатели нашли двух заблудившихся в лесах сельчанок

Жительница Калинковичского района 1969 года рождения заблудилась в лесу неподалеку от деревни Гулевичи. Сообщение об этом в службу спасения поступило в пятом часу вечера. Поиски были организованы силами МЧС и местного подразделения лесного хозяйства. Примерно через час женщину нашли. 


А вот жительницу деревни Партизанская Хойникского района 1949 года рождения искали дольше. Утром в субботу она ушла по ягоды, поздно вечером поступила информация, что она заблудилась. Спасатели отправились на поиски вместе с техникой, обнаружили через несколько часов уже с наступлением новых суток. 

-Обе женщины не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась,- сообщают в МЧС.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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