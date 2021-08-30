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  2. В Гомельской области с 30 августа по 5 сентября мобильные датчики контроля скорости работают на трех участках дорог

В Гомельской области с 30 августа по 5 сентября мобильные датчики контроля скорости работают на трех участках дорог

С 30 августа по 5 сентября контроль скорости с помощью мобильных датчиков осуществляется на трех участках дорог Гомельской области. Это следует из информации, опубликованной на сайте управления внутренних дел Гомельского облисполкома.


Мобильные устройства фиксируют скорость на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от М-10". Здесь максимальная разрешенная скорость для легкого транспорта составляет 90 км/ч, для грузового – 70 км/ч.

Контроль скорости с помощью мобильных датчиков также осуществляется на 83-й км автодороги М-10 граница РФ – Гомель – Кобрин. Водители легкового транспорта на данном участке могут ехать со скоростью 100 км/ч, а грузового – 70 км/ч.

Контролировать ситуацию на дорогах устройства будут в районе дома № 91 по пр. Речицкому в Гомеле. Здесь максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч.

Отмечается, что мобильные датчики работают в двух направлениях.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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