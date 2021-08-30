В Гомельской области с 30 августа по 5 сентября мобильные датчики контроля скорости работают на трех участках дорог

Мобильные устройства фиксируют скорость на 30-м км автодороги "Подъезд к Гомелю от М-10". Здесь максимальная разрешенная скорость для легкого транспорта составляет 90 км/ч, для грузового – 70 км/ч.Контроль скорости с помощью мобильных датчиков также осуществляется на 83-й км автодороги М-10 граница РФ – Гомель – Кобрин. Водители легкового транспорта на данном участке могут ехать со скоростью 100 км/ч, а грузового – 70 км/ч.Контролировать ситуацию на дорогах устройства будут в районе дома № 91 по пр. Речицкому в Гомеле. Здесь максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч.Отмечается, что мобильные датчики работают в двух направлениях.