В Гомельской области с 23 по 29 августа мобильные датчики контроля скорости работают на трех участках дорог

В указанный период устройства работают на 30-м км подъезда к Гомелю от М10 (Гомельский район). Здесь водителям легковых транспортных средств можно передвигаться со скоростью не выше 90 км/ч, а грузового – до 70 км/ч.Мобильные датчики также контролируют ситуацию на 75-м км автодороги Р82 Октябрьский – Паричи – Речица (Светлогорский район). Максимальная разрешенная скорость для легкового транспорта здесь составляет 90 км/ч, а грузового – 70 км/ч.Мобильные устройства установлены также около дома № 91 на проспекте Речицкий в Гомеле. Водители всех транспортных средств могут ехать здесь со скоростью 50 км/ч.Устройства работают в двух направлениях.В УГАИ обратили внимание на то, что при выборе скорости необходимо учитывать погодные условия, видимость и состояние проезжей части.Движение должно быть безопасным для всех участников дорожного движения, отмечается в сообщении.