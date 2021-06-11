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В Гомельской области проводятся работы по уничтожению борщевика Сосновского

Их координирует областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. 


– За 5 месяцев текущего года работы (с использованием гербицидов) по регулированию распространения и численности борщевика проведены на площади более 35 га, – сообщают в комитете. 

Их выполняли как сами землепользователи, так и подразделения МЧС и индивидуальные предприниматели, выигравшие процедуру государственной закупки данных услуг. На мероприятия из местных бюджетов было выделено около 46 тыс. рублей.

После того как специалистами будет оценено качество проведения работ, землепользователям выдадут предписания о необходимости дальнейшего их проведения и о вовлечении земель в хозяйственный оборот.

Борщевик Сосновского – агрессивное инвазивное растение, наносящее вред биологическому разнообразию, землепользованию и здоровью людей: при контакте способно вызвать ожоги кожи. 

Фото: pixabay.com
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