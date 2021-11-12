В Гомельской области продавали стеклоомывающие жидкости с превышением содержания метанола до 576 раз

Территориальные центры гигиены и эпидемиологии Гомельской области в октябре провели надзорные мероприятия в отношении 120 торговых объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости: на 6 объектах установлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

ؙ– Надзорные мероприятия сопровождались отбором проб для лабораторных испытаний на содержание метанола, концентрация которого не должна превышать 0,05 процента, – отметили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – В общей сложности испытаниям подвергнуто 8 образцов продукции, 3 из них не соответствовали гигиеническому нормативу с превышением содержания метанола до 576 раз.

Речь, в частности, идет о жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей HyperFROST (-30), номинальный объем 5 л, дата изготовления и номер партии 0921/09, срок годности 3 года, штриховой код 4608752694124, производитель – ООО «Энергия» (Россия). Образец, отобранный в торговом объекте «Хозтоварищ» в Гомеле, не соответствовал установленным требованиям безопасности по содержанию метанола: фактическое значение – 28,82 процента при требовании ТНПА не более 0,05 процента. Не выдержала проверки и жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая HyperFROST (-30), номинальный объем 5 л, дата изготовления и номер партии 0921/12, срок годности 3 года, штриховой код 4608752694124, от того же производителя. Образец, отобранный в торговом объекте «Светофор» в Речице, содержал 17,25 процента метанола. Наконец, жидкость антиобледенительная стеклоомывающая Lesteks -25C, номинальный объем 4 л, цвет голубой, штриховой код 4770202390617, дата изготовления 11.11.2019 г., срок годности 2 года, номер партии 19111178 (изготовитель – ЗАО «Леста», Литва), продававшаяся в торговом объекте «Автозапчасти» ИП Певнева Ю.А. в Рогачеве, содержала 0,5 процента метанола при норме до 0,05 процента. При этом на этикетке было указано «Не содержит метанол».

– Из обращения в октябре было изъято 2910 литров опасных жидкостей, приняты меры по недопущению их реализации в соответствии с действующим законодательством, проинформированы заинтересованные, – отметили в центре.

Специалисты напоминают, что метанол – это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и сетчатку глаз. Он может вызывать острые отравления, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Длительное воздействие метанола через дыхательные пути вызывает головокружение, ухудшение зрения, боли в области сердца и печени.

Документом, подтверждающим безопасность стеклоомывающих жидкостей и разрешающим свободное обращение данной продукции на территории Беларуси, является свидетельство о государственной регистрации, выданное уполномоченными органами и учреждениями в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Государственный санитарный надзор рекомендует автовладельцам приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных торговых местах, при покупке требовать у продавца предоставления сведений о государственной регистрации данной продукции, а также обращать внимание на информацию, указанную на потребительской таре, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, сроки годности, меры предосторожности.