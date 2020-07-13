В Гомельской области проанализировали опыт организации выездной торговли: много претензий к температурному режиму

Специалисты госсаннадзора Гомельской области проанализировали данные о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах торговли и общественного питания в День Независимости Республики Беларусь. Главные претензии касались работы холодильного оборудования.

– В местах проведения мероприятий, посвященных Дню Независимости, было охвачено надзорными мероприятиями 152 объекта, осуществляющих обращение пищевой продукции, – проинформировали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства зарегистрированы на 23 объектах (15%).

В частности, не соблюдались температурные режимы хранения и реализации пищевой продукции в нестационарных торговых объектах. Допускалось обращение дефростированного мороженого. Причина – не была отрегулирована должным образом работа холодильного оборудования, задействованного в выездной торговле.

Кроме того, допускалось обращение пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, без маркировки (кондитерские изделия) в нестационарном торговом объекте одного из индивидуальных предпринимателей. На ряде объектов не соблюдался рекомендованный госсаннадзором ассортиментный перечень реализуемой продукции в нестационарных торговых объектах (допущены в реализацию салаты, кондитерские изделия с кремом).

– Эти факты могли способствовать ухудшению эпидемиологического благополучия в городе Гомеле, учитывая установившуюся повышенную температуру окружающей среды, – подчеркнули в областном ЦГЭиОЗ.

По результатам надзорных мероприятий госсаннадзором Гомельской области вынесено семь предписаний (требований), запрещающих реализацию 33,8 кг негодной пищевой продукции, одно требование о приостановлении деятельности объекта. В адрес субъектов хозяйствования направлено 13 рекомендаций (предписаний) об устранении нарушений. В территориальные органы власти направлено три информации.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством при организации и проведении выездной торговли, в частности, запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования, хранение тары или затаренных товаров (напитков), инвентаря, неиспользуемого оборудования на прилегающей к объекту торговли территории, отпуск хлеба и хлебобулочных изделий в торговых объектах в неупакованном виде, хранение товаров непосредственно на полу торгового объекта, без подтоварников или на земле. Возбраняется также реализация картофеля, свежей плодоовощной продукции навалом, с земли, продажа не расфасованных пищевых продуктов покупателям в бумажных салфетках или пакетах. Недопустима также торговля напитками в розлив, в посуду многоразового использования (посуду покупателей с использованием мерной емкости) в неканализованных местах и без наличия водопровода.