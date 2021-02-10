Более 2 тыс. объектов недвижимости будут зарегистрированы в Гомельской области в текущем году, передает БЕЛТА.
По информации комитета "Гомельоблимущество", в прошедшем году в области зарегистрировано 17% объектов от всех, которые должны были пройти государственную регистрацию до 1 января 2024 года. План на 2020 год выполнен на 61% – это 729 объектов из 1195. Сработали по графику в Ветковском, Мозырском, Петриковском и Светлогорском районах. Отмечается, что Мозырский райисполком госрегистрацию объектов завершил целиком.
Оставшаяся недвижимость входит в план по государственной регистрации на текущий год. Всего в 2021 году в зоне внимания специалистов находится 2021 объект.
– Облисполком поручил райисполкомам до октября 2021 года подать заявления в территориальные подразделения Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру на государственную регистрацию всех объектов, подлежащих этой процедуре в 2021 году, – добавили в комитете.
Фото: pixabay.com
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В Гомельской области предстоит зарегистрировать более двух тысяч объектов недвижимости в 2021 году
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