В Гомельской области правоохранители «накрыли» наркосиндикат

Оперативники начали устанавливать личности дилеров после задержания 19-летнего гомельчанина. Дома у него и в организованных тайниках изъяли амфетамин и альфа-PVP. В последующем у членов группы было обнаружено свыше 2,5 килограмма альфа-PVP, 0,7 килограмма мефедрона, полкилограмма амфетамина, 200 граммов гашиша и 180 граммов экстази.– прокомментировалБольшинство задержанных – жители Гомельщины, несколько человек – из соседней Могилевской области. Их возраст – от 16 до 40 лет. Некоторые привлекались к уголовной ответственности, в том числе за оборот наркотиков. По фактам противозаконных обнаружений возбуждены уголовные дела.В ГУНиПТЛ МВД отметили, что изобличить организованную группу удалось благодаря современным тактическим приемам и методам. Работа по установлению причастных к деятельности интернет-магазина лиц продолжается.