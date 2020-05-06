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В Гомельской области площади сева гречихи увеличились в два раза

В Гомельской области площади сева гречихи увеличились в 2 раза. Самые большие участки под эту стратегически важную культуру отведены в Буда-Кошелевском районе — 824 гектара. Занимаются ее выращиванием в хозяйствах «Юбилейный», «Кривск», «Экспериментальная база «Пенчин», «Рогинь» и «Губичи». 

Первыми в районе приступили к севу аграрии «Пенчина». Уже засеяно 45 гектаров, но потом прошел сильный дождь и работы пришлось приостановить — сеялки пока пройти не могут.

 Гречихой в хозяйстве занимаются давно, и это несмотря на то, что ее выращивание связано с определенными трудностями. Скажем, если посевы не будут опыляться пчелами — хорошего урожая можно не ждать. А это значит, что и химические удобрения требуется вносить очень осторожно, чтобы не отпугивать тех же самых пчел.

—Мы стараемся размещать гречиху ближе к населенным пунктам, — говорит директор КСУП «Экспериментальная база «Пенчин» Виктор Сивак—Чтобы пчелы хорошо работали. Если не получается, где-то поле отдалено, тоже договариваемся с пчеловодами: люди завозят туда свои ульи. Однако все трудности выращивания полностью перекрываются экономическим эффектом от реализации полученного урожая. Закупочная цена на гречку всегда была самой высокой среди культур зерновой группы.  Мы и в дальнейшем будем работать с этой культурой.

В остальных четырех хозяйствах района к севу гречихи планируют приступить после 9 мая. 

— Гречиха боится весенних заморозков, а потому решили повременить, — говорит директор КСУП «Губичи» Михаил Рыбик. — Синоптики обещают еще минусовые ночные температуры. Здесь лучше не торопиться.

Исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Буда-Кошелевского райисполкома Николай Скребец уверен, что выращиванием гречихи заниматься можно и нужно.

— Семена у нас собственного производства, в основном преобладают сорта «Влада» и «Кармен», — резюмирует он. — Гречиха — культура капризная и прихотливая, но с лихвой себя окупает.  

 В Калинковичском районе посевные площади под гречиху в этом году увеличили на 200 гектаров. Нынешней весной этой культурой здесь будет засеяно 560 гектаров. Самые большие площади, по 140 гектаров, отведены в УП «Домановичи-Агро» и ОСП «Золотая Дуброва».  В райсельхозпроде рассказали, что семена в хозяйствах будут использовать как свои собственные, так и закупленные элитные для дальнейшего сортообновления.

Более чем в 4 раза увеличили площади под  гречихой в Мозырском районе -- всего  199 гектарах в КСУП «Криничная», «Осовец» и «Слободское имени Ленина».  

 К слову, несколько лет назад посевы гречихи на Гомельщине были сосредоточены в основном в в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Речицком и Рогачевском районах, на долю которых приходилось более 65 процентов площадей. В этом году  гречихой будут заниматься отдельные хозяйства практически всех районов, кроме Брагинского, Хойникского, Наровлянского и Лоевского районов. Довольно внушительные площади сева в Рогачевском, Калинковичском и Жлобинском районах. Всего в этом году в юго-восточном регионе планируется засеять гречихой более 6 тысяч гектаров. На утро вчерашнего дня к ее севу приступили 8 районов, посеяно 700 гектаров.
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