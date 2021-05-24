В Гомельской области открыли счет отравлениям собранными в весеннем лесу грибами





– проинформировали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.Специалисты напоминают, что строчки относятся к ядовитым грибам, содержащим сильный яд гиромитрин, который не разрушается при термической обработке и не переходит в отвар даже при длительном кипячении. Гиромитрин оказывает токсическое действие на нервную систему и нарушает обменные процессы в организме., — отметили в центре.Чтобы избежать тяжелого пищевого отравления, всем людям, идущим весной в лес, специалисты напоминают: не надо собирать неизвестные и сомнительные грибы. В случае отравления грибами следует прежде всего не заниматься самолечением – первым делом нужно обратиться к врачу. А в ожидании его можно промыть желудок – напоить пострадавшего бледным раствором марганцовки (1–2 литра) и вызвать рвоту. Повторять до «чистой воды». Кроме того, нужно принять активированный уголь, энтеросорбенты, а также восполнить потерю жидкости подсоленной или минеральной водой, сладким чаем.