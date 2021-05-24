В Гомельской области открыли счет отравлениям собранными в весеннем лесу грибами

Санитарно-эпидемиологическая служба Гомельской области предупреждает об опасности отравления весенними грибами – строчками и сморчками, первый подобный факт в регионе был зафиксирован еще в апреле.
– В апреле в Рогачевском районе зарегистрирован случай отравления сморчками, собранными в весеннем лесу, – проинформировали в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. – К весенним грибам относят и строчки. Эти грибы похожи на сморчки, только у строчков поверхность волнисто-лопастная, напоминающая грецкий орех или извилины мозга, с глубокими пазухами, светло- или темно-коричневого цвета. Сморчки же имеют сетчато-ячеистую поверхность, напоминающую пчелиные соты. Растут они в смешанных и хвойных лесах.
Специалисты напоминают, что строчки относятся к ядовитым грибам, содержащим сильный яд гиромитрин, который не разрушается при термической обработке и не переходит в отвар даже при длительном кипячении. Гиромитрин оказывает токсическое действие на нервную систему и нарушает обменные процессы в организме.
– Первые признаки отравления строчками появляются через 4–6 часов, — отметили в центре. –Это боль в животе, тошнота, рвота, головная боль, общая слабость. Понос бывает редко. Смерть наступает при явлениях сердечно-сосудистой недостаточности на 3–4-й день заболевания. Частота смертельных исходов достигает 30 процентов. Особенно чувствительны к яду дети.
Чтобы избежать тяжелого пищевого отравления, всем людям, идущим весной в лес, специалисты напоминают: не надо собирать неизвестные и сомнительные грибы. В случае отравления грибами следует прежде всего не заниматься самолечением – первым делом нужно обратиться к врачу. А в ожидании его можно промыть желудок – напоить пострадавшего бледным раствором марганцовки (1–2 литра) и вызвать рвоту. Повторять до «чистой воды». Кроме того, нужно принять активированный уголь, энтеросорбенты, а также восполнить потерю жидкости подсоленной или минеральной водой, сладким чаем.
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В Гомельской области открыли счет отравлениям собранными в весеннем лесу грибами
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