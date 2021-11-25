В Гомельской области от гриппа привилось 18 процентов жителей

Это более 250 тысяч человек. Планируется привить более 40 процентов населения региона. Прививочная кампания продлится до 1 января будущего года.

Прививки выполняются в поликлиниках по месту жительства. Для ряда категорий они бесплатные, в частности для беременных, детей от 6 месяцев до 3 лет, лиц старше 60 лет, имеющих хронические заболевания и других. Используется российская вакцина «Гриппол Плюс», за плату – четырехкомпонентная французского производства «Ваксигрипп Тетра». Защита от гриппа вырабатывается через 2–3 недели после вакцинации, сохраняется в течение 6–12 месяцев.

К кампании вакцинации против гриппа активно присоединились сотрудники Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ. Здесь вакцинировалось более 46 процентов сотрудников, что уже позволяет говорить о коллективном иммунитете.

Специалисты подчеркивают, что вакцинация от гриппа очень важна в условиях активного распространения COVID-19. Если одновременно заболеть двумя вирусами, течение болезни будет тяжелее, риск осложнений – выше. Можно привиться и против гриппа, и против COVID-19. Но сначала медики советуют завершить вакцинацию от коронавируса и через 14 дней после этого привиться против гриппа. В то же время по желанию пациента и состоянию здоровья не исключаются две прививки в один день.

Фото Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.