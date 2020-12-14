В Гомельской области назван район, где содержание цезия-137 в грибах в ноябре превысило норму в 158 раз

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, – проинформировалаПревышения РДУ-99 в пробах свежих грибов и продуктов их переработки (грибы белые, маслята, польские, курочки, зеленки) зарегистрированы на 11 административных территориях: в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Чечерском районах., – уточнила Алла Буздалкина.Превышения РДУ-99 в 1,5–6 раз в пробах сушеных грибов (грибы белые, подберезовики, польские, смесь грибов) зарегистрированы в Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Лельчицком районе. Превышения РДУ-99 также регистрировалось в 1 пробе лесных ягод – в н. п. Глыбовка Ветковского района (черника свежемороженая). Что касается молока с превышением норм, то оно из н. п. Комарин Брагинского района.Также в ноябре были проведены исследования 53 проб воды на содержание цезия-137 и 128 проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90. Превышений РДУ-99 не установлено.