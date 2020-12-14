В Гомельской области назван район, где содержание цезия-137 в грибах в ноябре превысило норму в 158 раз

Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья озвучил результаты радиационного контроля продуктов питания и воды, проведенного учреждениями государственного санитарного надзора в ноябре текущего года.
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– В ноябре подразделениями радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии Гомельской области проведены исследования 1175 проб пищевых продуктов на содержание цезия-137, – проинформировала заведующая отделением радиационной гигиены центра Алла Буздалкина. – Из государственного сектора исследовано 132 пробы. Превышений республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99) не установлено. Из частного сектора на содержание радионуклидов цезия-137 исследовано 1043 пробы пищевых продуктов, превышения РДУ-99 выявлены в 65 (6,2 %) пробах: в 53 пробах свежих грибов и продуктов их переработки, в 10 пробах сушеных грибов, в 1 пробе лесных свежезамороженных ягод, в 1 пробе молока.
Превышения РДУ-99 в пробах свежих грибов и продуктов их переработки (грибы белые, маслята, польские, курочки, зеленки) зарегистрированы на 11 административных территориях: в Буда-Кошелевском, Ветковском, Гомельском, Добрушском, Ельском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлянском, Речицком и Чечерском районах.
– При допустимом уровне содержания цезия-137 в свежих грибах 370 Бк/кг превышения РДУ-99 регистрировались в 1,5–158 раз, – уточнила Алла Буздалкина. – Максимальный уровень загрязнения установлен в Наровлянском районе (н. п. Антонов, грибы польские, содержание цезия составляло 58 236 Бк/кг).
Превышения РДУ-99 в 1,5–6 раз в пробах сушеных грибов (грибы белые, подберезовики, польские, смесь грибов) зарегистрированы в Лельчицком, Мозырском, Наровлянском, Петриковском и Речицком районах. Максимальный уровень загрязнения зафиксирован в Лельчицком районе. Превышения РДУ-99 также регистрировалось в 1 пробе лесных ягод – в н. п. Глыбовка Ветковского района (черника свежемороженая). Что касается молока с превышением норм, то оно из н. п. Комарин Брагинского района.
Также в ноябре были проведены исследования 53 проб воды на содержание цезия-137 и 128 проб пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90. Превышений РДУ-99 не установлено.
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В Гомельской области назван район, где содержание цезия-137 в грибах в ноябре превысило норму в 158 раз
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