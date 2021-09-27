В Гомельской области на трех участках дорог работают датчики контроля скорости

В указанный период мобильные датчики работают на 83-м км дороги М10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. Здесь водителям легковых транспортных средств разрешено ехать со скоростью до 100 км/ч, грузовых – до 70 км/ч.Устройства фиксируют нарушения в районе дома № 91 на пр. Речицком в Гомеле, где действует скоростное ограничение для всего транспорта 50 км/ч.334-й км трассы М8 граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины также находится под контролем. На данном участке водители могут передвигаться со скоростью 60 км/ч.Контроль скорости с помощью датчиков осуществляется в двух направлениях.В ГАИ напомнили, что превышение скоростного режима является одной из основных причин аварий с тяжелыми последствиями.