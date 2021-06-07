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В Гомельской области на трех участках дорог будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 7 июня мобильные датчики контроля скорости будут установлены на трех участках дорог Гомельской области, сообщает БЕЛТА.


Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома, устройства будут контролировать скорость на трех участках дорог. Мобильные датчики установят в двух направлениях на 83-м км автодороги М-10 граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин. На данных участках водителям легковых транспортных средств можно ехать со скоростью не выше 90 км/ч, а грузовых – не более 70 км/ч.

Кроме того, контроль скорости будет осуществляться на 291-м км автодороги М-5 Минск – Гомель, где всему транспорту разрешено передвигаться со скоростью 80 км/ч. В зоне внимания находится и 30-й км подъезда к Гомелю от а/д М-10. Здесь действует следующее ограничение по скорости: водители легкового транспорта могут ехать со скоростью не более 90 км/ч, а грузового – 70 км/ч.

В областной Госавтоинспекции обратили внимание водителей на данную информацию и напомнили, что передвигаться на транспортных средствах нужно с такой скоростью, которая будет безопасной в конкретных погодных условиях и времени суток.

– В пути вы не должны подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения. Всегда помните, что превышение установленного скоростного режима – это одна из основных причин ДТП, влекущих самые тяжкие последствия, – отметили инспекторы.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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