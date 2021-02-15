По информации МЧС, на расчистке дорог в регионе задействовано более 190 единиц снегоуборочной техники, что дает возможность поддерживать дорожное полотно основных магистралей в надлежащем состоянии для движения транспорта.
Фото носит иллюстративный характер
Тем не менее в прошедшие выходные фиксировались случаи задержки движения общественного транспорта, спецтехники, личных легковушек. Более 70 обращений поступило в МЧС с просьбами отбуксировать застрявшие автомобили. Одинокие пенсионеры просили убрать снег с дворовых и прилегающих территорий. Никому не было отказано в помощи. В самом областном центре в этом плане очень отзывчивы волонтеры БРСМ. Случаи помощи с их стороны пожилым гражданам, инвалидам, проживающим в частном секторе, исчисляются десятками.
По информации УГАИ, с 9 по 14 февраля в регионе произошло около 420 ДТП. Как правило, они случаются тогда, когда водители нарушают скоростной режим в условиях обильного снега, не соблюдают дистанцию.
С обморожениями в медучреждения обратились пятеро жителей, к сожалению, есть и смертельный случай. На одной из центральных улиц Гомеля 13 февраля была найдена замерзшей пожилая женщина.
Снегопад прекратился, однако синоптики прогнозируют усиление морозов, что также необходимо учитывать и при движении транспорта, и просто при нахождении на улице, выполнении каких-то необходимых действий.
Фото: БЕЛТА
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В Гомельской области на расчистке дорог задействовано более 190 единиц снегоуборочной техники
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