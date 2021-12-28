В Гомельской области на пожарах погибли двое мужчин, в одном из случаев эвакуировали жильцов

В агрогородке Великий Бор трагедия произошла в частном доме. Постройка загорелась глубокой ночью, соседи вызвали спасателей. Тело хозяина жилья 1942 года рождения, проживавшего в одиночестве, нашли под обломками конструкций на веранде. В качестве причины бедствия рассматриваются проблемы с электросетями или оборудованием, не исключается также неосторожное обращение с огнем.





Вторая трагедия в квартире на втором этаже пятиэтажки произошла в Светлогорске через сутки. Здесь обнаружили тело мужчины 1964 года рождения. Он занимал жилье с разрешения младшего свободного брата. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртным и курил.





- В качестве версии возгорания и рассматривается неосторожность погибшего при курении,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.

В многоэтажном доме из-за задымления спасатели эвакуировали с верхних этажей троих взрослых и ребенка. В обоих случаях проводятся проверки по уточнению обстоятельств происшествий.

Фото МЧС.

