Проект «Родные лица Великой Победы» стартовал сегодня в городах Гомельщины. Его инициаторы и участники – волонтеры БРСМ. На остановках общественного транспорта они прикрепляют таблички с фотографиями и описаниями подвигов - участников Великой Отечественной войны. Акцент сделан на героев, чьи имена носят улицы населенных пунктов, рассказала второй секретарь областного комитета БРСМ Юлия Липовская:
- Например, гомельчане знают эти фамилии с детства. Земляк Борис Цариков – погибший в под Лоевом во время форсирования Днепра, летчик Владимир Каменщиков - сражавшийся в небе над Гомельщиной, маршалы Победы – Константин Рокоссовский и Георгий Жуков. Плюс десятки других героев защищавших и освобождавших нашу землю.
В рамках областной эстафеты памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" (часть республиканского многоступенчатого патриотического проекта "Цветы Великой Победы") молодежь области возложит цветы к братской могиле народных ополченцев и Героя Советского Союза Тимофея Степановича Бородина.
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В Гомельской области на остановках появятся лица героев ВОВ
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