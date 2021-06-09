Инцидент с погрузчиком произошел в поселке Папоротный Буда-Кошелевского района. Техника загорелась во время выполнения земляных работ. Вспыхнул моторный отсек, огонь перекинулся в кабину. Возгорание было ликвидировано своими силами. Водитель не пострадал. Предполагаемая причина возникшего форс-мажора –конструктивный недостаток технического средства.
В Гомеле загорелся кирпичный гараж вместе с легковушкой. Автомобиль практически полностью уничтожен, гаражу также досталось: повреждены кровля и имущество внутри.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожность при проведении огневых работ, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
В обоих случаях обстоятельства неприятностей уточняются.
Фото МЧС
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В Гомельской области горели погрузчик и легковушка
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