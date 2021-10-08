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  2. В Гомельской области ГАИ 9–11 октября отработает трассу М10

В Гомельской области ГАИ 9–11 октября отработает трассу М10

С 9 по 11 октября сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут массированную отработку дороги М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин, передает БЕЛТА.


Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома, наряды ДПС будут работать в тех местах, где существует большая вероятность нарушений правил дорожного движения. Также госавтоинспекторы обратят особое внимание на нерегулируемые пешеходные переходы.

В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения. При себе у госавтоинспекторов будут приборы фото- и видеофиксации.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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