В Гомельской области ГАИ 9–11 октября отработает трассу М10

Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома, наряды ДПС будут работать в тех местах, где существует большая вероятность нарушений правил дорожного движения. Также госавтоинспекторы обратят особое внимание на нерегулируемые пешеходные переходы.В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения. При себе у госавтоинспекторов будут приборы фото- и видеофиксации.