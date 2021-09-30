В Гомельской области ГАИ 1–3 октября отработает местные дороги и сельские населенные пункты

Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в первую очередь госавтоинспекторы обратят внимание на то, как пешеходы используют световозвращающие элементы в темное время суток. Также правоохранители проверят физическое состояние водителей и наличие у них необходимых документов.В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения.Отработка запланирована в рамках республиканской профилактической акции "Пешеход".