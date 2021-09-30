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  2. В Гомельской области ГАИ 1–3 октября отработает местные дороги и сельские населенные пункты

В Гомельской области ГАИ 1–3 октября отработает местные дороги и сельские населенные пункты

С 1 по 3 октября сотрудники Госавтоинспекции Гомельской области проведут массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов, передает БЕЛТА.


Согласно информации отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, в первую очередь госавтоинспекторы обратят внимание на то, как пешеходы используют световозвращающие элементы в темное время суток. Также правоохранители проверят физическое состояние водителей и наличие у них необходимых документов.

В работе сотрудники ГАИ будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за безопасностью дорожного движения.

Отработка запланирована в рамках республиканской профилактической акции "Пешеход".
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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